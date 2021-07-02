Тернополян запрошують на кіно просто неба

Кінотеатр просто неба запрацював у Тернополі. Жителі та гості міста можуть відвідувати безкоштовні вечірні кінопокази.

Відкриття кінотеатру приурочили до Дня міста. Кінопоказ розпочинається о 21.45, – розповідає співорганізатор проекту Тимофій Іванечко. Глядачі зручно розміщуються перед великим екраном і дивляться популярні українські та іноземні фільми. Стрічки обирають в результаті голосування.

«Вечірні покази фільмів відкриті абсолютно для всіх бажаючих. Можна приходити зі своїми ковдрами та зручно розміщуватися. Перегляд розпочинається о 21.45 щодня. Перешкодити показу може хіба що несприятлива погода. Запрошуємо тернополян, гостей міста, туристів».

Під час вечірніх кінопоказів тернополяни та гості міста матимуть змогу переглянути фільми «Пропала грамота», «Дике поле», «Будинок «Слово». Кінопокази організовує Тернопільська міська рада за підтримки КП «Тернопільська Кінокомісія» та кінотеатру під відкритим небом Outside Cinema.