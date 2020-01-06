«Казкову коляду» організовують у Тернополі 8 січня. Це великий Різдвяний флешмоб за участю дітей з інвалідністю. Долучитися до колядників можуть всі охочі.

У програмі флешмобу – традиційні українські колядки, – розповідає співорганізатор дійства Олег Нитка. Обов’язковий дрес-код для всіх учасників – вишиванка.

«Розпочнеться «Казкова коляда у Подолянах» 8 січня о 18.00. Запрошую усіх тернополян і гостей міста взяти участь в великому різдвяному флешмобі. Це буде спільна коляда з дітками з інвалідністю, учнями Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, в підтримку благодійної акції “Казковий автомобіль”.

Акція має на меті допомогти реалізувати аудіодиски з казками, які записані дітками з інвалідністю, а за зібрані кошти придбати спеціально обладнаний автомобіль для Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру.

Софія Романська