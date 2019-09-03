Новий житловий мікрорайон та парк планують облаштувати у Тернополі на місці колективного саду «Ювілейний».

Назва цього мікрорайону – №14. Він обмежується вулицями Тарнавського, Київська, Липницького, Володимира Великого. На замовлення міської ради Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» вже розробив детальний план цієї території.

У цьому мікрорайоні вже є житлова та громадська забудова. Нові багатоповерхові житлові будинки планують розташувати на території садівничого товариства. Це будуть два квартали, які займатимуть площу 5,2 гектари. Висота будинків – 7-14 поверхів, на перших поверхах будуть вбудовано-прибудовані об’єкти громадського обслуговування населення, в тому числі, дитячий садочок на 80 місць. Біля будинків на внутрішньо квартальних проїздах будуть розміщені гостьові автостоянки. Також у дворах передбачено облаштувати ігрові майданчики для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, для відпочинку дорослого населення, для тимчасової стоянки велосипедів, для занять фізкультурою, для збирання побутових відходів, для вигулювання домашні тварин. Новий парк займатиме 10,5 гектарів. На його території планують облаштувати кафе на 100 місць. Про те, як він виглядатиме і, що в ньому ще буде читайте на нашому сайті пізніше.

У міській раді вже розпочали процедуру розгляду проекту детального плану цієї території. Ознайомитися з проектом містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) в м. Тернополі», основними техніко-економічними показниками, зокрема графічними та текстовими матеріалами, розділом «Охорона навколишнього природного середовища», можна з 10 00 до 1300 години в робочі дні, в приміщенні управління містобудування, архітектури та кадастру міської ради, що на вулиці Коперника, 1, 2-й поверх, кабінет №205. Додаткову інформацію можна з’ясувати за телефоном 40-41-45.Пропозиції та зауваження громадськості в управлінні прийматимуть до 16 вересня включно у письмовій формі. Їх можна також надіслати на електронну пошту: arhtern@ukr.net із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом для фізичних осіб. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Пропозиції, подані після встановленого строку, не будуть розглядати.

У міській раді також повідомляють, що громадські слухання щодо проекту містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. Генерала Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) в м. Тернополі» відбудуться 10.09.2019 року о 12.00 в Українському домі «Перемога» за адресою бульвар Тараса Шевченка, 27.

Ольга Трач