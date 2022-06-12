13 червня студенти Української академії лідерства запрошують тернополян та гостей міста на благодійний вечір української творчості “ГориЩЕ”.

Він пройде на малій сцені Тернопільського драматичного театру (бульвар Тараса Шевченка, 22) 19:00-21:00.

На заході зможете почути як культові, так і рідкісні пісні, вірші та прозу українських митців різних часів. Також, своїм візитом ви підтримаєте ЗСУ.

Цей творчий вечір благодійний, вхід за попередньою реєстрацією та довільний донато на вході. Всі зібрані кошти підуть на потреби армії

Кількість місць обмежена. Реєстрація.

Вечір організований за підтримки родинного гурту «Зерно», а саме Соломії та Іванни Гребеняк.