Фільм про робочі будні і творчий відпочинок працівників одного із комунальних підприємств Івано-Франківська зможуть побачити у ці вихідні тернополяни.

Йдеться про документальну музичну трагікомедію Надії Парфан «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго». Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за сприяння телеканалу Current Time та Львівської кінокомісії. Світова прем’єра відбулася на фестивалі Visions du Réel у швейцарському місті Ньйон. Українська — у європейському конкурсі документальних фільмів Одеського міжнародного кінофестивалю. У вересні права на фільм придбала японська компанія NHK — найбільший телерадіомовник в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У Тернополі цей фільм можна буде переглянути упродовж чотирьох днів – 24-27 жовтня. Офіційна прем’єра відбудеться 26 жовтня о 19:00 у кінотеатрі «Сінема Сіті», що на вулиці Текстильна, 28ч. На неї завітає одна з героїнь фільму, диспетчерка Галина Омелянівна Бівол, яка особисто представить стрічку і відповість на питання глядачів. На початку роботи над картиною саме вона мала стати головною героїнею, та врешті їй дісталася одна з ролей у цій поліфонічній історії. Галина Омелянівна весь день працює у диспетчерській, відповідаючи на дзвінки розгніваних споживачів — іноді курйозні, але частіше просто грубі. Та при цьому не втрачає усмішки. Вечорами, коли співробітники розходяться по домівках, вона залишається у кабінеті сама і вчить нові пісні.

Фільм розповідає про профспілковий хор, у якому співають диспетчери, ремонтники, слюсарі, бухгалтери. Комунальники пишаються своїми творчими здобутками, але керуються принципом «спочатку людям тепло — а вже потім співати». Опалювальний сезон вносить корективи у графік репетицій. Трудовий колектив намагається полагодити застарілі комунікації, поки споживачі штурмують гарячу лінію з вимогами та прокльонами. Чи зігріє холодну батарею українська народна пісня?

Подивитися документальну стрічку зможуть також глядачі у Києві, Івано-Франківську, Львові та Харкові. Її автор – Надія Парфан – українська режисерка, продюсерка та кураторка культурних проектів, народилася в Івано-Франківську. Вивчала культурологію, урбаністику та соціальну антропологію. У 2012-2013 роках брала участь у програмі Фулбрайта у Філадельфії, США. У 2014—2015 пройшла курс документальної режисури у Кіношколі Анджея Вайди у Варшаві, Польща. У 2019 році — курс документальної режисури у Школі кіно і телебачення у Лондоні, Велика Британія. У її творчому доробку вже чотири фільми: «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго», «Новосілля», «Reve ta Stohne on Tour», «Екзарх».

Ольга Трач