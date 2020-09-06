Благодійний книжковий ярмарок пройде у неділю в обласному центрі. Зоозахисники продаватимуть різноманітну наукову, публіцистичну, художню літературу. Виручені кошти спрямують на потреби бездомних тварин.

Окрім книг, під час акції можна буде придбати душевні листівки та магнітики, – розповідає волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська. А любителі книг зможуть знайти оригінальну літературу різноманітної тематики.

“Вперше за тривалий час, БФ “Faithful Friends – Вірні Друзі” проведе благодійний книжковий ярмарок, з 11 до 19:00 у холі ТРЦ “Подоляни”. Закликаю долучитись усіх, у кого є така можливість, адже усі виручені з ярмарки кошти будуть спрямовані на потреби підопічних безпритульних звірят, яких уже понад півсотні, утримання та лікування яких стає непосильними для волонтерів”.

Тернопільські волонтери утримують десятки бездомних тварин, які потребують не лише харчування, а й лікування. Відтак небайдужих жителів міста просять підтримати ярмарок і допомогти чотиролапим.

Софія Романська