Польська мова для початківців – такі курси організовують в обласній бібліотеці для молоді. Заняття безкоштовні, відвідувати їх можуть власники читацьких квитків бібліотеки.

Заняття тривають двічі на тиждень, курс передбачає 24 уроки, – зазначає завідувач сектору документів іноземними мовами обласної бібліотеки для молоді Оксана Гуменюк. Охочим відвідувати курси необхідно сплатити лише організаційний внесок.

«Заняття відбуваються у вівторок та у середу о 17:30. Тривалість занять – 3 місяці. Всього передбачено 24 заняття. Перше заняття відбудеться 2 жовтня. Реєстраційний внесок за курс – 100 грн. Щоб відвідувати заняття потрібно мати читацький квиток бібліотеки (20 грн./рік.) та оплатити реєстраційний внесок (100 грн.) на касі. Кількість місць – обмежена (20 осіб). Хто має бажання приєднатися до нової групи, пишіть на електронну пошту youthlib_woa@ukr.net або телефонуйте за тел. (0352) 25-97-15 та (068) 990 68 93».

Додамо, в обласній бібліотеці для молоді завершили курси англійської мови з Шакітою Біллі. Заняття тривали з 10 вересня до сьогодні. Посилити знання цієї мови могли всі охочі.

Софія Романська