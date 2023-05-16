До Міжнародного дня музеїв у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проведуть акцію «Ніч у музеї». Триватиме вона 18 травня з 14.00 до 20.00. До уваги відвідувачів запропонують оглянути вісім локацій, а також, за бажанням, виготовити власний сувенір на одному із майстер-класів.

У вказний час можна буде відвідати такі локації: «Традиційні та обрядові страви українців», «Обрядове деревце традиційного українського весілля», «Від зернини до хлібини», «Вірування і обряди давніх слов’ян», «Забуті слова», «Традиційне українське народне житло Тернопільщини», «Політв’язні сталінського режиму», «Українці в діаспорі».

– Частина запропонованих заходів буде інтерактивна, – розповіли у музеї. – Так, розгадати таємницю рецепту борщу, ознайомитися з історією походження та магічними властивостями вареників можна буде на гастрономічній локації. Для найактивніших буде проводитися майстер-клас з ліплення вареників. А на гурманів чекає смачне частування обрядовою стравою – маковою паляницею, яку готували на свято Преображення Господнє (Спаса). Як вирощували хліб на Тернопільщині у давнину, коли не було сучасної техніки? Як з готової муки випікали смачний та запашний хліб у домашніх печах? Про це розповімо на тематичній локації та проведемо майстер-клас «Від зернини до хлібини». З особливостями прикрашання «гільця» в різних регіонах України розкажемо на локації про обрядове деревце. До уваги відвідувачів буде майстер-клас по декоруванню весільного «деревця» та виготовленню весільних букетиків. Не менш цікавими будуть й інші локації.

Окрім цього, під час акції в музеї діятимуть майстер класи з виготовлення витинанки, браслетів та воскових свічок. Два останні коштують 30 та 135 гривень, відповідно. Для участі у цих майстер-класах необхідно попередньо записатися за телефоном: 068 733 1409.