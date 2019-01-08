Тернополян запрошують колядувати до Архикатедрального собору

08/01/2019 Розмір тексту:

Вечірні коляди організовують в Архикатедральному соборі в обласному центрі у період Різдвяних свят. Перший вечір коляди відбувся 26-го грудня – за традицією західних країн. Тональність у виконанні колядок задавали вокалісти гурту «Тріода».

Масові колядування заплановані і на 9-те та 27-ме січня. Зустрічі проходять під гаслом «Українським миром – колядуймо щиро!». Як зазначив священик Архикатедрального собору Роман Демуш, колядувати можуть всі охочі.

«Перший вечір коляди відбувся 26-го грудня. В рамках триптиху вечірніх колядувань, заплановані ще дві Різдвяні зустрічі, які проходить під гаслом: «Українським миром – колядуймо щиро». 26-го грудня нашими гостями-колядниками став колектив «Тріода». Крім традиційних колядок в сучасній обробці, які зазвучали по-новому, хлопці представили публіці свій останній доробок: Різдвяну відео-казку «На Різдво додому». Наш храм сповнився Різдвяної музики, а між усіма витала особлива родинна атмосфера».

Нагадаємо, 9-го січня – на третій день Різдва Христового, в Архикатедральному соборі колядуватиме гурт «Фіра» із солісткою Іриною Музикою. А 27-го січня колядки виконуватимуть хори Архикатедрального собору. Послухати спів, а також долучитися до колядування можуть всі охочі тернополяни та гості міста.

Софія Романська