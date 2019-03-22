«Не кіпішуй, а голосуй», – просвітницьку акцію під такою назвою організували у Тернополі. Представники громадських організацій закликали жителів міста обов’язково брати участь у виборах, і завчасно перевірити себе у списках виборців.

Акція «Не кіпішуй, а голосуй» покликана мотивувати громадян України для участі у виборах, – каже керівник секретаріату коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ» Марія Іщенко. Одне із завдань заходу – допомогти жителям краю з’ясувати, чи є вони у списках виборців.

«Найголовніше – ми допомагали людям дізнатися, чи є вони у списках виборців. Радили перед виборами ознайомитися із програмами кандидатів, аж тоді робити свідомий вибір. Ми не підтримуємо і не популяризуємо жодного кандидата, ми наголошуємо на важливості взяти участь у виборах».

Додамо, таку акцію проводять у Тернополі вперше. До її організації долучилося близько двадцяти членів «Тернопільського центру реформ». Нагадаємо, «Тернопільський центр реформ» – це коаліція громадських організацій, яку створили у 2017-му році.

Софія Романська