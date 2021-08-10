Всеукраїнський марш за тварин організовують у столиці 5 вересня. Зоозахисники боротимуться проти експлуатації чотиролапих. До акції долучаться активісти з Тернопільщини.

Всеукраїнський протест організовує гуманістичний рух UAnimals. Як зазначила тернопільська зоозахисниця та волонтерка Людмила Чеховська, через карантин такі події тривалий період не відбувалися.

«Традиційний Всеукраїнський марш за тварин повертається на вулиці міст! Вже 5 вересня за ініціативи зоозахисного руху на Всеукраїнський марш за тварин вийдуть гуманні люди по всій Україні аби стати на захист беззахисних! Тварини не можуть викликати поліції, вийти на мітинг, але так само, як люди, відчувають біль і страждання, володіють емоціями та інтелектом. На жаль, за час карантину, жорстокість нікуди не ділась і ми не стали гуманнішою країною. Люди позбувалися домашніх тварин через страх і міфи, які поширювали навіть посадовці про нібито ризик заразитись коронавірусом від домашніх улюбленців… Живодер, який публічно хвалився вбивством тисяч собак по всій Україні – досі на волі. Титанічними зусиллями за багато років, зоозахисним організаціям вдалось домогтися прийняття одного комплексного законопроєкту, але ще стільки важливих законопроєктів роками відкладаються у довгу шухляду і коштують сотням тисяч тварин життя. Є відчуття, що народні обранці тепер відкладатимуть їх ще більше посилаючись на один прийнятий. Пора нагадати усім, що в Україні величезна зоозахисна спільнота і вона зростає щороку».

Зоозахисники вимагатимуть прийняття законопроектів, які захищатимуть тварин від жорстокого поводження та унеможливлюватимуть експлуатацію.