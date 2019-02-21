Тернополян закликають помолитися за ненароджених дітей

20/02/2019 Розмір тексту:

Жителі Тернопільщини приєднуються до Всеукраїнської молитовної акції «Вервиця на захист ненародженого життя».

3-го березня о 19.00 в Архикатедральному соборі організовують молитву за те, щоб в Україні відмовилися вбивати ненароджених дітей через аборти.

Акцію організовує громадська організація «Колиска життя». Окрім цього, представники цієї організації навчають, як планувати сім’ю.

«Лише година спілкування із консультантом може змінити життя сім’ї, адже мова буде йти про страх: у когось перед незапланованою вагітністю, у інших – перед неможливістю зачати бажану дитинку. Послухайте більше в суботу, в 19 годині. Сагайдачного 14. Безкоштовно».

Додамо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який має заборонити проведення абортів в Україні. Цей законопроект має чимало прихильників, а також противників. Відтак чи підтримають його, питання залишається відкритим.

Софія Романська