«Поділись Великоднім сніданком» – благодійну ініціативу під такою назвою реалізовує у Тернополі одна з торгових мереж. Жителів міста закликають пожертвувати продукти для потребуючих людей.

В окремих магазинах встановлені корзини з надписом «Поділись Великоднім сніданком». Там можна залишати продукти. Волонтери напередодні Великодня передадуть їх дітям-сиротам, пенсіонерам, людям з інвалідністю, ветеранам.

Як повідомила співорганізаторка акції Уляна Мельник, головною метою є збір продуктів для людей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах. «Продукти можна залишати у спеціальних кошиках на виході з торговельної зали. Дякуємо Всім, хто вже долучився до доброї ініціативи та підтримав благодійну акцію».

Додамо, стати учасником акції усі охочі зможуть до 2 травня. Благодійна ініціатива «Поділись Великоднім сніданком» проходить, окрім Тернополя, у Києві, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Севастополі та Сімферополі.