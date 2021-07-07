«Домашня опіка» – проект під такою назвою реалізовують у Тернополі. Волонтери турбуються про літніх людей, які опинилися на самоті. Щоб розширити проект, необхідна допомога. Небайдужих тернополян закликають долучатися.

«Домашня опіка» – це комплексна підтримка людей, які частково або повністю втратили здатність піклуватись про себе самі. Така підтримка надається командою фахівців. Як зазначила координаторка проекту Наталія Масник, для багатьох підопічних така допомога надзвичайно цінна. Люди часто потребують не лише продуктів та інших матеріальних речей, а й психологічної підтримки.

“Стареньким важко подбати про себе без сторонньої допомоги, особливо тим, які опинилися на самоті. Вони потребують нашої уваги та турботи, їм так важливо почуватись потрібними. На проблеми людей старшого покоління не можна закривати очі, адже вони заслуслуговують на нашу повагу, підтримку і реальну допомогу. Соціальні працівники піклуються про своїх підопічних, допомагають подбати про здоров’я та гігієну, про побут – прибирають вдома, купують продукти, готують їсти, годують. Допомагають зі сплатою комунальних, а що найголовніше – завжди знаходять час просто поспілкуватись, підтримати».

Охочих підтримати проект “Домашня опіка”, просять звертатися до координаторів. Довідки можна отримати за телефоном: +38 (098) 493 7179.