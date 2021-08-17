Близько сотні потребуючих людей тричі на тиждень безкоштовно харчуються у благодійній їдальні Тернополя. Це літні люди, малозабезпечені, безхатьки. Більшість з них не мають можливості повноцінно харчуватися.

Під час карантину потребуючих людей у Тернополі побільшало. Відтак волонтери шукають благодійників, охочих підтримати цей проект, щоб більше людей мали змогу повноцінно харчуватися. Як зазначив директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук, благодійні обіди нужденним у Тернополі готують 27 років поспіль. Наразі благодійна їдальня працює тричі на тиждень.

“За ці роки безліч небайдужих долучилися до того, аби люди, які перебувають у скрутних життєвих обставинах змогли не лише отримати теплу їжу, але й відчули теплоту та віру в те, що про них не забули. Щопонеділка, середи та п’ятниці кухарі благодійної їдальні готують близько 100 порцій теплої їжі. До меню благодійного обіду входить гарнір, салат і молочна продукція, а влітку намагаємося додавати ще й сезонні овочі. Благодійна їдальня функціонує завдяки підтримці небайдужих людей, парафіяльних спільнот та організацій. Щиро дякуємо усім, хто допомагає нам, за милосердя та допомогу потребуючим”.

Щоб підтримати діяльність благодійної їдальні, можна пожертвувати продукти, або ж перерахувати кошти.