Благодійний обід влаштували у Тернополі для безхатьків і малозабезпечених волонтери проекту «Жовтий фартух». Завдяки ініціативі небайдужих тернополян сотні потребуючих жителів міста безкоштовно отримують гарячу їжу.

Координує благодійний проект «Жовтий фартух» волонтер Сергій Кічула. До реалізації доброї справи долучаються підприємці та інші небайдужі люди. «На дворі холодає, люди які перебувають у складних життєвих умовах, мерзнуть і недоїдають, і це не завжди безхатьки, більша половина людей, які приходять до нашої палатки – це старенькі, хворі, одинокі бідні люди! Гаряча ситна їжа допомагає багатьом без перебільшення – вижити! Той , хто бере участь у проекті «Жовтий фартух» у будь-якому вигляді, мимоволі стає ангелом охоронцем тут на землі, для когось з тих бідних бабців і дідусів! Нам важлива будь, яка підтримка! Кошти, продукти, волонтерство, молитва чи просто добре слово підтримки».

За словами волонтерів, долучитися фінансово для закупки продуктів на благодійні обіди можуть всі охочі. Номер карти для пожертвувань: 5218 5722 2181 6239.