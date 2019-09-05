Жителів краю запрошують долучитися до Міжнародного маршу за клімат в Україні, який відбудеться 20 вересня. Це дійство об’єднає небайдужих людей до екологічних проблем з різних країн.

Жителі українських міст та містечок разом із багатьма солідарними організаціями не готові стояти осторонь, – каже тернопільська волонтерка Людмила Чеховська. Марш має нагадати міжнародній спільноті про найбільшу екологічну загрозу — зміну клімату та природні катаклізми (аномальні температури, засухи, шквальні урагани).

«Так помирає життя на Землі, і ми, люди, відповідальні за те, що використовуємо свої знання і можливості для руйнування та знищення своєї домівки, а разом з тим, знищуємо себе. Ліси Амазонії – легені нашої планети, котрі утримують величезну кількість вуглецю, що накопичувався сотнями а може і тисячами років стримуючи глобальне потепління – продовжують палати внаслідок 40 тисяч пожеж, що на 128% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ситуація зі зміною клімату є критичною. Захист природи, захист тварин, зміна нашого з вами споживацького способу життя – має стати пріоритетом для збереження життя на Землі, в тому числі нашого з вами і наших дітей!».

Учасники маршу вимагають від української влади 100% чистої енергетики, а також переходу на відновлювальні джерела енергії. Також активісти пропонують розвивати громадський електротранспорт, велоінфраструктуру та заборонити використання пластикового посуду.

Софія Романська