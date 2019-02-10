Тернополян закликають діставати кросівки і приєднуватися до крутої компанії

10/02/2019 Розмір тексту:

Близько двох десятків тернопільських бігунів щосуботи долають п’ятикілометрову дистанцію навколо ставу. Прихильників активного і здорового способу життя не зупиняє ані сніг, ані мороз. З потеплінням команда бігунів розширюється. Всіх охочих тернополян закликають приєднуватися.

Організовують суботні пробіжки у Тернополі представники легкоатлетичного руху «Рандей». Передує забігам традиційна розминка, яка розпочинається о 9.45. А з десятої безпосередньо стартує забіг. Як розповідають тернопільські рандеївці, пробіжки організовують за будь-якої погоди.

«Традиційно жваво було розпочато сьогоднішній суботній ранок та вихідні у цілому. Два десятки людей довели, що весело провести вікенд, можна не тільки у теплому ліжку! Адже «Рандей» це не тільки традиційна пробіжка на 5 км. Це нові знайомства, курйозні історії, загартування душі, тіла і чудовий приклад для наслідування. Потихенько до нас підбирається весна, стає тепліше, а отже і приємніше бігати! Тому діставайте кросівки і приєднуйтеся до крутої компанії уже цієї суботи! Набережна тернопільського ставу, 9:45. Чекаємо!».

Як раніше повідомляв координатор легкоатлетичного руху Андрій Бородій, у Тернополі планують створити біговий клуб, який готуватиме спортсменів.

Софія Романська