«Великодній кошик», – акцію під такою назвою реалізовують на Тернопільщині.

Волонтери благодійного фонду «Карітас» планують зібрати для дітей-сиріт, самотніх людей похилого віку, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю пасхальні корзини.

«Наша мета – зібрати 300 великодніх кошиків із паскою, яйцями, маслом, сиром, майонезом, олією та ковбасою», – зазначає директор фонду о. Андрій Марчук. Кошики з продуктами волонтери доставлять у домівки потребуючих людей. «У зв’язку з карантином плануємо розвезти по домівках підопічних «Великодні кошики». Закликаємо небайдужих жителів краю долучитися до цієї акції. Це можна зробити у декілька способів: принісши продукти, необхідні для формування «Великоднього кошика»; якщо у вас є авто, то долучитись до розвезення; розповсюдивши інформацію про акцію; перерахувавши кошти на наш рахунок. Наперед всім вдячні за підтримку і допомогу».

Додамо, великодні пакунки для потребуючих жителів краю готують і в центрах соціального обслуговування. Їх доставлять насамперед тим особам, як одиноко проживають.

Софія Романська