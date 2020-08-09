“Відповідальність починається з тебе” – до Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції долучилися правоохоронці на Тернопільщині.

Поліціянти влаштували рейд магазинами краю, працівників яких попереджали про відповідальність за продаж алкоголю неповнолітнім.

Як повідомили інспектори ювенальної превенції поліції області, профілактичні бесіди спрямовані на недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам.

“У ході спілкування закликали власників та продавців магазинів бути відповідальними щодо недопущення фактів продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім особам. Після чого в торгових закладах розмістили попереджувальні стікери”.

Додамо, в Україні планують збільшити штрафи за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім особам. Адміністративні стягнення становитимуть від 6800 до 13600 гривень. Це передбачено законопроектом, оприлюдненим Міністерством соціальної політики. Нині ж штрафи становлять від 1700 до 6800 гривень. Також жителів краю закликають проявляти громадянську позицію та повідомляти про такі факти поліції.

Софія Романська