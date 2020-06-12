12 червня у Тернополі організовують здачу крові для онкохворих діток. Долучитися до акції закликають всіх небайдужих жителів обласного центру.

Добру справу приурочили до Міжнародного дня донора, який щорічно відзначають 14 червня, – каже координатор акції «Одна кров» у Тернополі Роман Ничвидюк. За його словами, нині потреба в крові загострюється. Оскільки під час карантину менше людей стає донорами.

«Бажаєш стати донором крові, але не наважуєшся, зараз саме час. 12 червня, до Міжнародного Дня Донора ми організовуємо здачу крові для онкохворих діток та місцевого банку крові! Подробиці можна дізнатися за телефоном: +380984985153».

Здача крові повністю безпечна, – запевняє керівник Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко. Лікарі та пацієнти дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних правил, відтак заразити коронавірусом тут неможливо.

«Донорська крові має термін придатності – до сорока двох днів. Відтак її запаси потрібно поповняти щоденно. Ми працюємо кожного дня. Здавати кров можна з 9.00 до 13.00. Будемо раді бачити усіх, хто вирішує стати донором. Це надзвичайно важлива справа, оскільки кров рятує життя».

Проект «Одна кров» діє у Тернополі більше року. Завдяки цій ініціативі донорами стало майже півсотні людей.

Софія Романська