Контейнери для благодійності діють у Тернополі. Там цілодобово можна залишати речі для потребуючих людей. Під час карантину таких осіб в місті побільшало.

Волонтери сортують зібрані речі та роздають малозабезпеченим. Безкоштовно отримати одяг можна в соціальному магазині «Одежина», – каже координаторка проекту Яна Шкуратова. Гардероб працює на вулиці 15 Квітня у Тернополі.

«Багато людей телефонує, запитує, де можна отримати одяг. Розуміємо, що соціальний гардероб потрібний тернополянам. Наші волонтери проводять тут регулярну дезінфекцію. Але просимо відвідувачів наперед записуватися, перед тим, як приходити».

Контейнери у Тернополі діють на вул. Князя Острозького, 32 та на проспекті Злуки, 57 біля магазину «Одежина». Там можна залишати одяг для дітей, дорослих, речі першої необхідності. Втім, усе має бути чистим і акуратно запакованим.