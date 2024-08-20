Вночі під час повітряної тривоги в Тернополі було чутно гучний вибух. Після цього виникла пожежа. Місто накрила хмара диму.
Як повідомили в ОВА, на місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. У Тернопільському районі проводять заміри якості повітря.
Водночас мешканців Тернополя закликають без нагальної потреби не виходити з дому.
“При плануванні дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору”, – зазначають в ОВА.
Окрім того, людей просять не відчиняти вікна і кватирки. І вже традиційно – не публікувати фото та відео з місця пожежі у соцмережах.
“До уваги тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.
Прохання міцно зачинити вікна, так як у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою.
Закликаю не публікувати фото, відео та не поширювати недостовірної інформації в соціальних мережах”, – ідеться у зверненні міського голови Сергія Надала.
За інформацією командувача повітряних сил Миколи Олещука, у ніч проти 20 серпня російська армія атакувала Україну двома балістичними, крилатою та керованою авіаційною ракетами, а також ударними дронами типу Shahed. Силами та засобами української протиповітряної оборони вдалося знищити 28 повітряних цілей.
Фото ілюстративне.