Тернополян просять зачинити вікна і без потреби не виходити з дому

Вночі під час повітряної тривоги в Тернополі було чутно гучний вибух. Після цього виникла пожежа. Місто накрила хмара диму.

Як повідомили в ОВА, на місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. У Тернопільському районі проводять заміри якості повітря.

Водночас мешканців Тернополя закликають без нагальної потреби не виходити з дому.

“При плануванні дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору”, – зазначають в ОВА.

Окрім того, людей просять не відчиняти вікна і кватирки. І вже традиційно – не публікувати фото та відео з місця пожежі у соцмережах.

“До уваги тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.

Прохання міцно зачинити вікна, так як у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою.

Закликаю не публікувати фото, відео та не поширювати недостовірної інформації в соціальних мережах”, – ідеться у зверненні міського голови Сергія Надала.

За інформацією командувача повітряних сил Миколи Олещука, у ніч проти 20 серпня російська армія атакувала Україну двома балістичними, крилатою та керованою авіаційною ракетами, а також ударними дронами типу Shahed. Силами та засобами української протиповітряної оборони вдалося знищити 28 повітряних цілей.

Фото ілюстративне.