Волонтери на Тернопільщині організовують свято Миколая для дітей загиблих українських захисників. Жителів краю закликають долучитися до благодійної справи та підготувати подарунки дітям, які втратили своїх батьків у зоні бойових дій на Східній Україні.

Свято Миколая для дітей загиблих героїв організовують на Тернопільщині п’ятий рік поспіль. Малеча пише листи, а помічники Святого намагаються реалізувати їхні бажання.

«П’ятий рік поспіль продовжуємо організовувати свято Миколая для діток наших загиблих Героїв! Дітки пишуть листи, а святий Миколай намагається почути кожного і виконати прохання! Долучайтеся, бо добро починається з кожного з нас. Якщо ти не долучишся до збору, окрім тебе про це ніхто не знатиме, але від тебе залежить, чи стане в цьому світі на одне щастя більше. Звертайтеся за телефоном чи пишіть в приват, на вайбер: 0660459975. Потрібні кошти, щоби втілити дитячі листи в життя, на солодощі, а також на розважальну частину для діток, якщо не завадять карантинні обмеження. Гроші можна перерахувати на картку (з призначенням: «на Миколая»): 4731 2191 0779 7171», – розповіла волонтерка Христина Феціца.

Додамо, на Тернопільщині акції до Дня Святого Миколая організовують при храмах церков, а також у благодійному фонді «Карітас».