Тернопільська міська рада пропонує тернополянам відзначити День міста онлайн у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації.

«Прошу усіх тернополян по можливості приєднатись до святкових заходів онлайн та слідкувати за трансляцією урочистих подій, концертів, виставок на місцевих телеканалах та у мережі інтернет, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Нещодавно з онлайн-трансляцією відбулася свята Проща до Зарваниці. Відтак, хто вважав за потрібне – вирушив у прощу, проте більшість людей слідкували за прощею в онлайн режимі і молилися вдома. Тоді вдалося уникнути різкого спалаху захворюваності на коронавірус».

Також просимо тернополян пам’ятати про правила безпеки, зокрема дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, а також про обов’язкове носіння масок у приміщеннях.

Нагадаємо, що у Тернополі для запобігання захворюваності діє система моніторингу за поширенням коронавірусу. Зокрема, у щоденному звіті штаб з протидії епідемії повідомляє про ситуацію із захворюваністю. Діє чіткий алгоритм виявлення контактних осіб для швидкої локалізації поширення інфекції. Подібна система працює у Канаді, Південній Кореї, Японії, що дозволяє контролювати поширення хвороби.

В Україні протягом кількох тижнів зростала кількість нових виявлених випадків захворювання на COVID-19. Однією з головних причин лікарі називають масові заходи, в яких беруть участь українці, а також недотримання елементарних заходів безпеки.

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