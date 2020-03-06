«Lots of Socks» – під такою назвою стартує Всесвітній флешмоб, до якого долучаються і тернополяни. Люди одягатимуть кольорові шкарпетки з особливим дизайном, щоб підтримати осіб із синдромом Дауна.

Учасники флешмобу «Lots of Socks» планують 20 березня одягнути кольорові шкарпетки, зробити фото і викласти його у соцмережі з хештегом #LOtsOfSocks, – розповідає співорганізаторка акції Ольга Гордієнко. Замовити шкарпетки можна за телефоном: (067) 755 89 68.

«Виручені кошти будуть спрямовані для дітей і молоді із синдромом Дауна та оновлення матеріально-технічної бази центру «Бебіко». Будемо вдячні усім, хто підтримає флешмоб «Lots of Socks», а відтак і «сонячних» діток і молодь з нашого краю. Нині надзвичайно важливо пам’ятати про потреби таких людей, оскільки вони самі не можуть повністю впоратися з тими викликами, які стоять перед ними».

Додамо, відзначають Всесвітній день людей із синдромом Дауна 21 березня. Дата обрана не випадково, оскільки символічно означає синдром Дауна, причина якого у трисомії однієї хромосоми.

Софія Романська