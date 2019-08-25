У міськраді просять тернополян інформувати про джерела поширення неприємного запаху у Тернополі.

Управління ЖКГ надіслало листи Державній екологічній інспекції, управлінню Держпродспоживслужби, обласній та районній адміністраціям, правоохоронними органам з повідомленням про наявність різкого специфічного запаху (ймовірно, органічного походження), який впродовж останнього тижня спостерігається на території Тернополя.

Як зазначається у офіційному листі, особлива його концентрація відчувається зі сторони с.Біла та с.Гаї Гречинські.

Враховуючи численні скарги тернополян та значний потік туристів під час проведення заходів з нагоди святкування 28-ї річниці Незалежності України, Дня міста та проведення Чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil», у листі вищезазначеним службам ідеться про вжиття відповідних заходів в оперативному порядку та виявлення можливих порушників природоохоронного законодавства.

Звертаємося до тернополян та жителів навколишніх населених пунктів, які знають про великі джерела поширення неприємного запаху у Тернополі, інформувати про це для притягнення винних осіб до відповідальності.

Інформацію про джерела забруднення можна надсилати через google-форму https://forms.gle/JhWJyez4vGHHsHc99.