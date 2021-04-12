У Тернопільській громаді посилили контроль за утилізацією побутових відходів і природних залишків. У разі спалювання сміття порушників притягуватимуть до відповідальності. Жителів міста просять сприяти цьому.

Восени прийнято спалювати торішнє листя, навесні — інші природні залишки та сміття. Втім, екологи б’ють на сполох, оскільки шкода від таких дій значна.

“З сухою травою горить переважно і безліч іншого сміття. Це надзвичайно забруднює атмосферу хімічними речовинами, токсинами. Спалювання пластикового сміття надзвичайно шкідливе і для здоров’я людини. Оскільки у продуктах горіння містяться дуже небезпечні речовини — оксиди азоту, сірка, феноли, токсичні вуглеводи, ртуть, інші важкі метали”, – каже еколог Олександр Гой.

В управлінні муніципальної інспекції ТМР нагадують, спалювання залишків сухої рослинності, сухого опалого листя та утилізація побутових відходів заборонено законодавством України і тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. У разі таких порушень просять повідомляти за номером: (073) 0151481.