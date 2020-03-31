У тернопільських магазинах встановили кошики для збору продуктів для потребуючих людей.

Волонтери проекту «PRO Милосердя» з пожертвуваних харчів готують обіди для одиноких і малозабезпечених краян. Теплу їжу доставляють людям додому щопонеділка.

«Борщ червоний, макарони, підлива, салат з капусти, йогурт та печиво», – такий обід приготували сьогодні господині-благодійниці. Волонтери з проекту «PRO Милосердя» доставили їжу підопічним додому.

«Кожного понеділка наші підопічні отримуватимуть теплі та смачні обіди. У магазинах та супермаркетах Тернополя розміщені корзини по збору продуктів для допомоги одиноким потребуючим людям. Дякуємо кожному, хто долучається, ваша підтримка важлива для нас, особливо в теперішній час», – зазначає волонтерка Аліна Муц.

Додамо, у благодійному фонді «Карітас» готують також обіди для безхатьків. У період карантину волонтери доставляють їжу у місця їхнього перебування.

Софія Романська

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