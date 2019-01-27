Тернополян просять поділитися їжею

27/01/2019 Розмір тексту:

У Тернополі збирають допомогу безпритульним тваринам. Черговий благодійний розпродаж організовують сьогодні у торговому центрі «Подоляни». З 11.00 до 19.00 волонтери прийматимуть пожертвування для чотирилапих.

Благодійна організація «Вірні друзі» опікується кількома десятками безпритульних тварин. Щоб забезпечити їхні потреби, волонтери просять допомоги у тернополян.

«Так вже склалось, що окрім тих тваринок, якими опікуємось власне ми, у нас ще є опосередковані підопічні. За тих чи інших обставин ми знайомились з людьми, котрі годують безпритульних тварин, що живуть десь поруч з ними. Усі ці люди дуже хороші, переважно літні і здебільшого самі потребують допомоги. Загалом то велика кількість котів та собак. Тому дуже просимо, якщо у когось є можливість, допомогти харчами для тварин: крупи, макарони, м”ясні продукти, консерви, сухий та вологий корм для котів та собак. Допомогу можна принести на Благодійний гаражний розпродаж в ТРЦ “Подоляни” цієї неділі 27 січня з 11.00 до 19.00. Будемо щиро вдячні. тел. 068 445 24 46», – повідомила керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Нагадаємо, частину виручених коштів із благодійного розпродажу спрямовують на спорудження притулку для чотирилапих у Тернополі.

Софія Романська