Благодійна їдальня працює при благодійному фонді «Карітас». Там безкоштовно харчуються потребуючі, малозабезпечені та бездомні люди. Відтак для повноцінного функціонування їдальні необхідна підтримка.

Небайдужих жителів краю закликають допомогти продуктами та фінансами.

Благодійна їдальня працює у рамках проекту «PRO Милосердя». Завдяки волонтерській допомозі при благодійному фонді «Карітас» потребуючі люди отримують свіжу гарячу їжу, а деяким одиноким краянам обід привозять додому, – зазначає директор Тернопільського «Карітасу» о. Андрій Марчук. Нещодавно для цього придбали спеціальний автомобіль.

«Друзі, тернополяни, гості міста та всі ті, хто підтримує наш проект «PRO Милосердя». Дякуємо вам! Перші контейнери для збору продуктів, вже наповнені необхідними продуктами для потребуючих проекту. Завдяки Вам, самотні люди похилого віку, люди з інвалідністю зможуть скуштувати свій теплий обід, та відчути тепло сердець людей, яким вони небайдужі. Отож, підтримати проект можна наступним чином: можна придбати та залишити продукти в спеціальних контейнерах для збору продуктів; пожертвувати кошти у благодійні скриньки; долучитися до проекту, завітавши у «Карітас Тернопіль». Разом ми можемо більше!».

Додамо, у Тернополі для людей з інвалідністю діє послуга «Соціальне таксі». Авто працює при благодійному фонді «Карітас», його придбали завдяки пожертвуванням меценатів.

Софія Романська