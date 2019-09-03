Сьогодні в одній із соцмереж була поширена інформація про те, що у Тернополі в парку Національного відродження людей підстерігає чоловік, який себе неадекватно поводить.

Поліцейські звертаються до тернополян: якщо вам відомо про такі факти, повідомляйте про це правоохоронців. Якщо ви помітили в парку підозрілого чоловіка, який чіпляється до дітей, жінок, негайно телефонуйте на лінію 102. Згідно чинного законодавства такі дії є кримінально-карним діянням – хуліганством. За це передбачено покарання від штафу до обмеження волі.

Правоохоронці посилили патрулювання в парках обласного центру, аби тернополяни могли почувати себе в безпеці.