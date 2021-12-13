У Тернополі на День Миколая організовують збір допомоги для безпритульних тварин. Підтримати добру справу просять дітей і дорослих.

Благодійна акція проходитиме у центрі Тернополя біля пам’ятника Івану Франку. Пожертвувати для тварин можна корм, медичні засоби, інші речі.

“Незабаром один з найдивовижніших днів у році. День, коли усі діти з нетерпінням чекають подарунків від Святого Миколая. Але колись давно, там, звідки веде свій початок традиція, Миколай приносив допомогу насамперед потребуючим. Наші «дітки» не дуже розуміють суть цього свята, але мають багато потреб і дуже добре розуміють добро, яке для них роблять. Тож ми дуже сподіваємось, що знайдеться багато бажаючих подарувати крихту добра нашим підопічним на день Святого Миколая. Ми чекатимемо вас 19 грудня в центрі біля пам`ятника І. Франку з 12.00 до 16.00. Допомагати легко, а добро неодмінно повертається”, – зазначила керівниця благодійного фонду “Вірні друзі” Алла Ляпандра.

Додамо, у Тернополі зоозахисники опікуються десятками безпритульних тварин. Вони потребують не лише харчів, а й медичної допомоги.