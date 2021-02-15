Сильні морози та снігопади несуть смертельну небезпеку безпритульним тваринам.

Чотирилапим важко роздобути собі їжу та зігрітися під час низьких температурних показників і снігопадів. Врятувати від стихії можуть небайдужі люди.

«Низька температура, завірюха і подекуди непрохідні снігові завали – це нелегке випробування для людей, а для безпритульних тварин, котрі на відміну від нас, не завжди мають де сховатись і як прогодуватись – такі складні погодні умови несуть смертельну небезпеку. Не проходьте байдуже повз вуличних собак, кішок, а також птахів – вони не покличуть на допомогу, але дуже її потребують! Найкраще, що ви можете зробити для порятунку життя – забрати тваринку додому або знайти їй перетримку, а згодом дім. Якщо ж такої можливості немає – кожен з нас може принаймні допомогти звірятам пережити зиму», – зазначає зоозахисниця Людмила Чеховська.

Тернополян просять впускати тварин у домівки або офіси. Чотиролапі таким чином зможуть зігрітися і набратися сил. Годувати тварин радять теплою кашею із субпродуктами, кормом, политим теплою водою. У жодному разі не можна давати зіпсовані харчі, кістки, особливо пташині та рибні і молоко. Інакше бажання допомогти може призвести до хвороби і навіть смерті тварини.