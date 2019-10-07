Благодійний челендж триває на Тернопільщині. У рамках акції збирають допомогу потребуючим людям.

Наразі оголошено збір для юнака, який після ДТП потрапив до інвалідного візка і нині потребує імітатор ходьби для підтримки функціональності органів.

«Після ДТП Іван залишився у інвалідному візку, на жаль малорухомий спосіб життя б’є по інших життєвоважливих органах», – каже керівник проекту «Pro милосердя» Сергій Кічула. «Юнакові вкрай потрібно тренажер «Емітатор ходьби», для нього це велика мрія! А для нас – це просто вибрати, не бути байдужим до чужого горя, стати творцем добра, бути ангелом охоронцем для іншої людини тут на землі! Любові нам, добра і милосердя! Станьте частинкою мрії Івана: моя карта 4149629382459774 Кічула Сергій».

Додамо, у рамках благодійного челенджу на Тернопільщині допомогу отримало чимало людей. Великі справи реалізовуються завдяки небайдужості жителів нашого краю.

Софія Романська