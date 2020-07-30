Хлопчик, який зростає без батьків та виховується бабусею, потребує допомоги небайдужих громадян.

Допомогти маленькому тернополянину зібрати потрібну суму на операцію ніг може кожен бажаючий, перевівши будь-яку суму на рахунок А-банку 5169 1570 3135 7407 (Заболотна Галина Іванівна). Номер волонтера +380966729897 – Оксана Терещук.

Для операцій в Києві потрібно зібрати 148 000 гривень, 121 тисяча гривень вже є.

Стан дитини погіршився, Богдан відчуває сильні болі в ногах та вставати уже, на жаль, не може.