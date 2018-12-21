Тернополян обкрадають у крамницях і перукарнях

21/12/2018 Розмір тексту:

Засоби зв’язку та гаманці є найпоширенішими об’єктами крадіжок у кишенькових злодіїв. Проте, часто їх власники потерпають від власної легковажності. Допоки потерпілі купували розглядали чи приміряли товар, телефони та гаманці ставали легкою здобиччю злодія. Їх власники необачно залишили на прилавку.

Як повідомляють у поліції, невідомий крадій вполював гаманець у крамниці дитячих товарів. Допоки покупець вибирав, який з відкладених товарів буде купувати, хитрий злодій пильнував поруч, і непомітно викрав гаманець залишений на прилавку.

Дороговартісний засіб зв’язку зник у тернополянки в перукарні. Адміністратор закладу всього на декілька хвилин залишила його без нагляду на столі, однак одному з недобросовісних клієнтів цього вистачило, аби привласните чуже.

Ще одна мешканка району вибирала з продавцем товар у магазині, а відкриту сумку телефоном залишила на прилавку. Мобільний швидко привласнив невідомий зловмисник.