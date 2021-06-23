Вивчення англійської мови розпочалося у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Заняття можуть відвідуватися всі охочі люди пенсійного віку.

Вивчення англійської мови організували у рамках проекту «Університет третього віку». Заняття проводять у формі лекцій та практичних. Викладач Богданна Зубкова створила тренажер з лексичними вправами для запам’ятовування слів. Вона знаходить індивідуальний підхід до кожного із «студентів» і допомагає в правильній вимові та читанні.

«Вивчення англійської мови в сучасному світі є своєрідним вікном у світ! Володіючи цією мовою міжнародного спілкування, можна досягти поставлених цілей за допомогою нових можливостей. Якщо ви мрієте вивчити чи удосконалити свої знання з англійської мови, тоді вам до нас. Наша адреса, Лисенка, 8. Деталі можна отримати за телефонами: (0352) 22-02-52 або ж 0675305940».

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення заняття з англійської мови відбуваються двічі на тиждень. Навчання проводиться у формі діалогу.