У соцмережах поширюється повідомлення про те, що вночі над містом літитимуть вертольоти, з яких нібито будуть розпилювати препарати для дезінфекції вулиць.

Текст на чорному фоні закликає не виходити на вулиці після 23-ї години і зачиняти на ніч кватирки.

Тернопільський оперативний штаб боротьби з коронавірусом заявляє, що це повідомлення – ФЕЙК.

Цікаво, що багато мешканців міста сприйняли цю інформацію серйозно і поширюють її на своїх сторінках у соцмережах та у месенджерах. Натомість інші кепкують з такої довірливості, зазначаючи, наприклад, що вертольоти літатимуть тільки в тих, хто “буде запивати горілку пивом”.