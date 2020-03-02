У Тернополі запроваджені принципи самоізоляції.

Про це повідомили медфахівці сьогодні під час прес-конференції з приводу ситуації щодо коронавірусу у Тернополі, передає 0352.ua.

Медики зазначають, що самоізоляції підлягають ті особи, які прибули з країн, де вже зафіксували коронавірус. Зокрема, всі, хто повертається з Італії, підлягають самоізоляції.

Фахівці звертають увагу, що кожного дня перелік країн збільшується.

«І хто планує їхати за кордон, повинен розуміти, що після повернення має пройти самоізоляцю на 14 днів. Після приїзду треба одразу зв’язатися з сімейним лікарем, щодня повідомляти йому свою температуру. Доставку продуктів, якщо нема кому, забезпечить «Червоний хрест», – каже завідувач інфекційного відділення дитячої лікарні Ольга Дивоняк.

Також вона закликала відповідально віднестися до процедури самоізоляції і керівників підприємств та організацій.

«Керівникики установ, працівники яких повернулися з-за кордону, мають поцікавитися, де вони були. І чи спілкувалися після повернення з сімейним лікарем. Сусідам теж варто придивлятися, якщо хтось повернувся з-за кордону», – радить Ольга Дивоняк.