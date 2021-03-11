«Get up» – онлайн-тренування з фітнесу та різних видів спорту започаткували у Тернополі. Заняття проводять у міському центрі фізичного здоров’я населення. Тренуватися в онлайн-режимі закликають всіх охочих.

Тернополянка Олеся Поліщук вирішила долучитися до онлайн-тренувань, щоб покращити фізичну форму. Жінка каже, що через карантин набрала зайвих кілограмів.

“Майже рік на карантині. Свою роботу можу виконувати дистанційно, тому весь час перебуваю вдома. За час карантину вага збільшилася на 7 кілограмів. Йде весна, хочеться привести себе у добру форму. Тому вирішила долучитися до онлайн-тренувань. Чудова альтернатива заняттям в залі. Враховуючи те, що ходити туди поки що не так безпечно”.

Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, такі заняття започаткували, щоб популяризувати спорт і здоровий спосіб життя. “Пандемія змусила багатьох з нас відмовитися від звичного темпу життя. Зачинилися не лише навчальні заклади, магазини й кафе, а й спортзали, фітнес і танцювальні студії. Тому ми розпочали цикл онлайн-тренувань з фітнесу та різних видів спорту «Get up». Всім тренерам та інструкторам дякуємо за підтримку фітнес і танцювальних онлайн-тренувань з метою популяризації занять фізичною культурою та спортом. Також хочемо подякувати нашим глядачам, які тренувалися разом з нами”.

Додамо, окрім фітнес-тренувань у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення проводять онлайн-заняття “Танцюй з нами”. Професійні інструктори навчають азів сучасного танцю всіх охочих.