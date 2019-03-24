Екоакцію вдруге організували тернопільські легкоатлети у Кутківецькому лісі. Бігуни вирішили самостійно навести там лад, щоб було приємніше виходити на пробіжки.

Ініціаторами толоки в Кутківецькому лісі стали учасники тернопільського легкоатлетичного руху «Рандей». До команди місцевих бігунів приєдналися інші охочі терн поляни і навіть гості міста. Загалом на екоакцію прийшло кілька десятків людей, – повідомив організатор Олександр Гром’як.

«23 березня, на 11.00 ми ще раз зібралися на прибирання другої половини Кутківецького лісу. Місце зустрічі: дальній пляж. Ми запросили до нас приєднатися іноземних студентів, представників інших громадських організацій. Акція матиме продовження. Тож не будьте байдужими, долучайтесь і буде Вам щастя. А головне кожен раз, коли потім будете прогулюватись лісом, душа радітиме за зроблену Вами таку цінну і корисну справу».

Осилити всю територію Кутківецького лісу поки що не вдалося. Відтак екоакція продовжиться наступної суботи. Жителів міста просять приєднуватися.

Софія Романська