Тернополян кличуть на благодійну барахолочку

09/03/2019 Розмір тексту:

Благодійна барахолочка «Річ у поміч» пройде завтра, 10-го березня у Тернополі за адресою Лесі Українки 4 (ресторан «Рандеву»).

Волонтери оголосили збір речей, які продаватимуть під час акції. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Організовують акцію тернопільські зоозахисники, а зокрема представники благодійної організації «Вірні друзі». Як повідомила її координаторка, вони опікуються десятками безпритульних тварин, а також постійно відкладають кошти на спорудження притулку для тварин у Тернополі.

«10 березня відбудеться благодійна барахолочка “Річ в поміч” за адресою Лесі Українки 4 (ринок Рандеву). Тож оголошуємо збір речей – чоловічі, жіночі, дитячі одяг та взуття. А також запрошуємо відвідати нашу акцію. Широкий вибір, висока якість та низькі ціни вас приємно здивують. Усі виручені від продажу речей кошти будуть спрямовані на потреби безпритульних тварин. тел. 068 445 24 46».

Софія Романська