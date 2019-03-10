Тернополян кличуть бігати

10/03/2019 Розмір тексту:

Весняний сезон суботніх пробіжок відкрили у Тернополі. У рамках легкоатлетичного проекту «Рандей» щосуботи місцеві бігуни долають п’ять кілометрів навколо ставу.

Приєднуватися до команди місцевих бігунів закликають усіх, хто хоче пострункішати, а також надає перевагу активному і здоровому способу життя. Як повідомили координатори проекту «Рандей», цієї весни у Тернополі заплановано ряд легкоатлетичних подій.

«Теплий вітер, сонячні промені та море посмішок на ваших обличчях. І це ранок суботи! Та ще й після такого свята. З чим ми і вітаємо нашу прекрасну половину людства та бігової спільноти Файного міста. Мрієте про струнке тіло? Шукаєте нових друзів, натхнення або просто обожнюєте активний спосіб життя? Приєднуйтесь до нас! Щосуботи, 9:45, набержна тернопільського ставу. Наступної суботи, організовуємо плогінг-забіг, відразу після рандею. Відбудеться це дійство у Кутківецьму лісі, об 11:15. Якщо тобі небайдужа природа та чистота рідного міста, будемо раді кожному».

Софія Романська