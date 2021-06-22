Змагання з дворового футболу організовують у Тернополі на гральних майданчиках. У турнірах беруть участь хлопчики та дівчатка від 10 до 12 років. Ігри проходять за визначеним графіком.

Епідемічна ситуація у Тернополі дозволяє проводити різноманітні спортивні події, – каже начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть. Відтак жителів міста чекає спортивне літо.

«По місту Тернополю продовжуються змагання з дворового футболу на ігрових майданчиках. Зокрема, на ігровому майданчику Пилипа Орлика 17 червня відбулися змагання. Також на Тернопільському міському стадіоні ім. Романа Шухевича продовжуються фінальні частини чемпіонату України з футболу. До нас з’їхалися найкращі команди зі всієї України. Вже відбувся фінал, на якому зустрілися команди «Локомотив» Київ» та «Ворскла» Полтава». Вони розіграли золоті медалі чемпіонату України з футболу серед юнаків».

Також Тернопіль прийматиме фінальні змагання з інших видів спорту: волейболу, греко-римської боротьби.