Початок робочого літа в Україні знову – із грозами, зливами та шквалами, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Відтак упродовж цього тижня жителям краю без парасоль не обійтися, інколи знадобляться й гумові чоботи.

«3-го червня грозові дощі охоплять західну частину України. Ситуація – складна, тому що навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу із шквалом. Температура повітря у понеділок – без особливих змін, +25 градусів у денну пору доби, місцями +30 градусів вище нуля», – зазначила Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, українців чекає спекотний тиждень. Стовпчики термометрів все частіше сягатимуть тридцятиградусної позначки. Втім, прохолоду приноситимуть грозові дощі, без яких поки що не обійдеться. За словами синоптиків, Західна Україна від сильних опадів потерпатиме чи не найбільше.

Софія Романська