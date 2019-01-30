Хворіти у Тернополі стало дорожче

30/01/2019 Розмір тексту:

У лікарнях Тернополя зросла вартість платних медичних послуг.

У квітні минулого року виконком встановив тарифи на платні послуги для всіх медичних закладів міста. Тепер же для деяких із них встановили нові ціни.

Подорожчали послуги у тертій міській лікарні, лікарні швидкої допомоги, другій міській лікарні і дитячій міській лікарні. Відповідні рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету.

Як зазначено у документах прийняли їх з метою встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг та розглянувши клопотання медичних комунальних некомерційних підприємств.

– Мова йде про встановлення тарифів у зв’язку із введенням нових платних послуг у лікарні швидкої допомоги, лікарні №2 та дитячій лікарні, а також у зв’язку зі міною вартості діючих платних послуг у дитячій лікарні, – пояснив Ростислав Левчук, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Зміна вартості послуг пов’язана зі зростанням розміру мінімальної зарплати, зміною цін на енергоносії та інші об’єктивні обставини. Нові тарифи пройшли всі процедури регуляторного впливу, громадські обговорення, тобто весь алгоритм для затвердження таких рішень.

Із новими розцінками, які встановили для третьої міської лікарні можна ознайомитися тут, а для інших лікарень – тут. У міській раді зазначають, що прийняті рішення стосуються надання платних послуг у медичних закладах вторинного рівня. Наприклад, якщо людина належить до зони обслуговування вказаних медично-лікувальних закладів, то вона там зможе отримати ці послуги безкоштовно, попередньо отримавши направлення до вузькопрофільного спеціаліста від сімейного лікаря. Але якщо захоче отримати ці ж послуги в іншому лікувальному закладі – тоді ці послуги будуть для неї платними.

Ольга Трач

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