Марш за тварин пройде сьогодні у Тернополі. О 12.00 на Театральному майдані зберуться зоозахисники та інші небайдужі люди. Вони відстоюватимуть права “братів менших”, виступатимуть проти жорстокого поводження, експериментів, фотопослуг з тваринами.

Марш за права тварин всеукраїнський. Такі події організовують у більшості обласних центрів та у столиці. Як повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська, у Тернополі подія відбудеться з дотриманням правил карантину.

“Тернопіль виходить на Всеукраїнський марш за тварин, який стартує вже, сьогодні, 5 вересня о 12:00 на Театральному майдані! Дотримуйтеся карантинних норм: візьміть з собою маски, беріть з собою антисептики та зберігайте дистанцію. Одягайтеся зручно та по погоді, не забувайте, що надворі осінь. Наш марш є неполітичною мирною подією. Просимо утриматися від будь-якої партійної символіки! Приносьте на акцію власні плакати або й просто малюйте гасла – наші повідомлення мають бути помітними! Просимо не брати з собою тварин, які можуть стресувати в натовпі, як от котів чи інших тварин. Собаки легше переносять велику кількість людей, але враховуйте особливості саме свого улюбленця”.

Зоозахисники вимагають заборонити хутряні ферми, контактні зоопарки, дельфінарії, натомість вони пропонують розвивати сферу реабілітації та утримання тварин.