Тернополем розгулював молодик з білим порошком. ФОТО

07/03/2019 Розмір тексту:

Патрульні виявили чоловіка, який мав при собі заборонені речі.

Як повідомляють у патрульній поліції, подія трапилася сьогодні вночі, близько 1 години.

Патрулюючи по вулиці 15 Квітня, ТОРівці помітили невідомого чоловіка , який побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху.