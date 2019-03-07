Тернополем розгулював молодик з білим порошком. ФОТО
07/03/2019 0
Розмір тексту:
Патрульні виявили чоловіка, який мав при собі заборонені речі.
Як повідомляють у патрульній поліції, подія трапилася сьогодні вночі, близько 1 години.
Патрулюючи по вулиці 15 Квітня, ТОРівці помітили невідомого чоловіка , який побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху.
Згідно статті 34 Закону України «Про Національну поліцію», інспектори провели громадянину поверхневу перевірку. В ході поліцейського заходу, у 25-річного місцевого жителя, в пачці з-під сигарет, виявили згортки з невідомою речовиною, білого кольору, ймовірно наркотичного походження.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...