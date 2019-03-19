Патрульні виявили водія в наркотичному сп’янінні та з забороненими речовинами. Подія трапилась на вулиці Руській.

Як повідомляють у патрульній поліції, близько 3 години ночі інспектори помітили автомобіль OPEL VECTRA , водій якого, рухався з порушенням Правил дорожнього руху.

Спілкуючись із громадянином, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: розширені зіниці, які не реагують на світло, порушення мови та почервоніння обличчя. В встановленому законом порядку, водію запропонували пройти огляд на визначення стану наркотичного сп’яніння у найближчому медичному закладі. Але 19-річний кермувальник відмовився від огляду в присутності двох свідків.

Окрім того, під час поверхневої перевірки транспортного засобу, патрульні помітили у салоні автомобіля розсипану речовину зеленого кольору рослинного походження, що схожа на наркотичну та декілька паперових згортків.

На водія поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані) та викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила в особи виявлені речовини.